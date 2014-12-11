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Матч-центр
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Стив Де Риддер
№22
Нападающий
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Копенгаген
1 : 5
Торино
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 87'
Копенгаген
1
Торино
5
минуты: 1' - 87'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
ХИК
2 : 1
Копенгаген
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
ХИК
2
Копенгаген
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
Копенгаген
0 : 4
Брюгге
58'
58'
58'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
0
Брюгге
4
минуты: 1' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Брюгге
1 : 1
Копенгаген
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 68' - 90'
Брюгге
1
Копенгаген
1
минуты: 68' - 90'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
Торино
1 : 0
Копенгаген
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
Торино
1
Копенгаген
0
был в запасе
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Копенгаген
2 : 0
ХИК
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
был в запасе
Копенгаген
2
ХИК
0
был в запасе