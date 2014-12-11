Стив Де Риддер
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Копенгаген
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Копенгаген
1 : 5
Торино
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 87'
Копенгаген
1
Торино
5
минуты: 1' - 87'
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
ХИК
2 : 1
Копенгаген
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
ХИК
2
Копенгаген
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 21:00
Копенгаген
0 : 4
Брюгге
58'
58'
58'
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
0
Брюгге
4
минуты: 1' - 90'
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Брюгге
1 : 1
Копенгаген
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 68' - 90'
Брюгге
1
Копенгаген
1
минуты: 68' - 90'
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 22:05
Торино
1 : 0
Копенгаген
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Торино
1
Копенгаген
0
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Копенгаген
2 : 0
ХИК
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
был в запасе
Копенгаген
2
ХИК
0
был в запасе