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Фрэйзер Файви
№20
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Астон Вилла
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
минуты: 69' - 90'
Уиган Атлетик
2
Астон Вилла
2
минуты: 69' - 90'
14.05.2013
14 мая 2013
вт
21:45
Арсенал
4 : 1
Уиган Атлетик
14.05.2013
14 мая 2013
вт
21:45
был в запасе
Арсенал
4
Уиган Атлетик
1
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
15:45
Уиган Атлетик
0 : 1
Арсенал
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
15:45
был в запасе
Уиган Атлетик
0
Арсенал
1
был в запасе
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
Норвич Сити
2 : 1
Уиган Атлетик
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Норвич Сити
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
8.12.2012
8 дек. 2012
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
8.12.2012
8 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
3.12.2012
3 дек. 2012
пн
22:59
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Уиган Атлетик
3.12.2012
3 дек. 2012
пн
22:59
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
3
Уиган Атлетик
0
был в запасе
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:59
Уиган Атлетик
0 : 2
Манчестер Сити
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:59
был в запасе
Уиган Атлетик
0
Манчестер Сити
2
был в запасе
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
Уиган Атлетик
3 : 2
Рединг
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
3
Рединг
2
был в запасе
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
18:00
Уиган Атлетик
1 : 2
Вест Бромвич
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
1
Вест Бромвич
2
был в запасе