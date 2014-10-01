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Матч-центр
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Мустафа Амини
№41
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Австралия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
1.10.2014
1 окт. 2014
ср
21:45
Андерлехт
0 : 3
Боруссия
1.10.2014
1 окт. 2014
ср
21:45
был в запасе
Андерлехт
0
Боруссия
3
был в запасе
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
Боруссия
2 : 0
Арсенал
16.09.2014
16 сент. 2014
вт
21:45
был в запасе
Боруссия
2
Арсенал
0
был в запасе