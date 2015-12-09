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Матч-центр
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Илья Алексиевич
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
9.12.2015
9 дек. 2015
ср
22:45
Рома
0 : 0
БАТЭ
9.12.2015
9 дек. 2015
ср
22:45
был в запасе
Рома
0
БАТЭ
0
был в запасе
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
20:00
БАТЭ
1 : 1
Байер
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
20:00
был в запасе
БАТЭ
1
Байер
1
был в запасе
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
БАТЭ
0 : 2
Барселона
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
был в запасе
БАТЭ
0
Барселона
2
был в запасе
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
БАТЭ
3 : 2
Рома
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
был в запасе
БАТЭ
3
Рома
2
был в запасе
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
Байер
4 : 1
БАТЭ
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Байер
4
БАТЭ
1
минуты: 1' - 90'