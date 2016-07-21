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Лента
Матч-центр
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Маркус Педерсен
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:00
Стремсгодсет
2 : 2
Сендерийск
21.07.2016
21 июля 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Стремсгодсет
2
Сендерийск
2
минуты: 1' - 90'
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:00
Сендерийск
2 : 1
Стремсгодсет
16'
90'
16'
90'
16'
90'
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:00
16'
минуты: 1' - 90'
Сендерийск
2
Стремсгодсет
1
минуты: 1' - 90'