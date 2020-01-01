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Лента
Матч-центр
Моя команда
Луиш Нету
№14
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 мая 1988 (32) года
Рост
187
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2014/2015
2012/2013
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
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