Луиш Нету
№14
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
26 мая 1988 (32) года
Рост
187
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Спортинг
1
0
0
1
0