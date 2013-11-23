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Тагир Ахметшин
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Торпедо
0 : 0
Уфа
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
был в запасе
Торпедо
0
Уфа
0
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Балтика
1 : 1
Уфа
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
был в запасе
Балтика
1
Уфа
1
был в запасе
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
15:00
Нефтехимик
1 : 1
Уфа
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
15:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Уфа
1
был в запасе
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
Уфа
2 : 1
Ангушт
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
был в запасе
Уфа
2
Ангушт
1
был в запасе
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
16:00
Уфа
0 : 1
Спартак-Нальчик
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
16:00
был в запасе
Уфа
0
Спартак-Нальчик
1
был в запасе