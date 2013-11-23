Тагир Ахметшин
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
Торпедо
0 : 0
Уфа
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
был в запасе
Торпедо
0
Уфа
0
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
Балтика
1 : 1
Уфа
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
был в запасе
Балтика
1
Уфа
1
был в запасе
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 15:00
Нефтехимик
1 : 1
Уфа
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 15:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Уфа
1
был в запасе
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
Уфа
2 : 1
Ангушт
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
был в запасе
Уфа
2
Ангушт
1
был в запасе
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 16:00
Уфа
0 : 1
Спартак-Нальчик
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 16:00
был в запасе
Уфа
0
Спартак-Нальчик
1
был в запасе