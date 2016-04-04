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Александр Каляшин
№72
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
4.04.2016
4 апр. 2016
пн
19:30
Динамо
1 : 4
Краснодар
4.04.2016
4 апр. 2016
пн
19:30
был в запасе
Динамо
1
Краснодар
4
был в запасе
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
Динамо
1 : 2
Анжи
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
был в запасе
Динамо
1
Анжи
2
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
Мордовия
1 : 1
Динамо
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
был в запасе
Мордовия
1
Динамо
1
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
18:30
Динамо
2 : 1
Кубань
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
18:30
был в запасе
Динамо
2
Кубань
1
был в запасе
2.11.2015
2 нояб. 2015
пн
19:30
Ростов
1 : 0
Динамо
2.11.2015
2 нояб. 2015
пн
19:30
был в запасе
Ростов
1
Динамо
0
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:30
Динамо
2 : 3
Спартак
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:30
был в запасе
Динамо
2
Спартак
3
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
Амкар
1 : 1
Динамо
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
минуты: 17' - 90'
Амкар
1
Динамо
1
минуты: 17' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:30
Динамо
0 : 2
ЦСКА
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:30
был в запасе
Динамо
0
ЦСКА
2
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:30
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Динамо
0
был в запасе
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
Динамо
0 : 0
Рубин
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
был в запасе
Динамо
0
Рубин
0
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:30
Краснодар
4 : 0
Динамо
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:30
был в запасе
Краснодар
4
Динамо
0
был в запасе