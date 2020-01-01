Стюарт Армстронг
№14
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
30 марта 1992 (28) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Саутгемптон
13
3
1
3
0