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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Стюарт Армстронг
№14
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
30 марта 1992 (28) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Саутгемптон
13
3
1
3
0