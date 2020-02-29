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Стюарт Армстронг
№14
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
30 марта 1992 (28) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
90'
90'
90'
90'
90'
90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 2
Бернли
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Бернли
2
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
48'
48'
48'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
48'
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Вулверхэмптон
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Вулверхэмптон
3
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
19'
16'
19'
16'
19'
16'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
19'
минуты: 1' - 78'
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 78'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Тоттенхэм
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Кристал Пэлас
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 86'
Челси
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 86'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 3
Саутгемптон
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
0 : 1
Вест Хэм
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Саутгемптон
0
Вест Хэм
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 86'
Арсенал
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 86'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Эвертон
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
0 : 9
Лестер Сити
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Лестер Сити
9
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Саутгемптон
1 : 4
Челси
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Челси
4
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Борнмут
3
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Саутгемптон
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 85' - 90'
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
1
минуты: 85' - 90'
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