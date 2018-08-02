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Лента
Матч-центр
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Гэри Маккей-Стивен
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
31 авг. 1990 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2012/2013
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
Бернли
3 : 1
Абердин
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Бернли
3
Абердин
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
Абердин
1 : 1
Бернли
19'
19'
19'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
19'
минуты: 1' - 90'
Абердин
1
Бернли
1
минуты: 1' - 90'