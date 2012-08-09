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Павел Евсеенко
№9
Защитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2012/2013
9.08.2012
9 авг. 2012
чт
22:05
Ливерпуль
3 : 0
Гомель
9.08.2012
9 авг. 2012
чт
22:05
минуты: 85' - 90'
Ливерпуль
3
Гомель
0
минуты: 85' - 90'
2.08.2012
2 авг. 2012
чт
21:00
Гомель
0 : 1
Ливерпуль
2.08.2012
2 авг. 2012
чт
21:00
был в запасе
Гомель
0
Ливерпуль
1
был в запасе