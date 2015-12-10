Игорь Воронков
№2
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Рапид
2 : 1
Динамо
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
минуты: 61' - 90'
Рапид
2
Динамо
1
минуты: 61' - 90'
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 19:00
Динамо
1 : 0
Виктория
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 19:00
был в запасе
Динамо
1
Виктория
0
был в запасе
5.11.2015 5 нояб. 2015 чт 21:00
Динамо
1 : 2
Вильярреал
5.11.2015 5 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 73'
Динамо
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 73'
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Вильярреал
4 : 0
Динамо
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
минуты: 74' - 90'
Вильярреал
4
Динамо
0
минуты: 74' - 90'
1.10.2015 1 окт. 2015 чт 22:00
Динамо
0 : 1
Рапид
1.10.2015 1 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 66'
Динамо
0
Рапид
1
минуты: 1' - 66'
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Виктория
2 : 0
Динамо
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 78'
Виктория
2
Динамо
0
минуты: 1' - 78'