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Лента
Матч-центр
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Валерий Казаишвили
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
29 янв. 1993 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
21:00
Аякс
1 : 0
Легия
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Аякс
1
Легия
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
Легия
0 : 0
Аякс
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 59'
Легия
0
Аякс
0
минуты: 1' - 59'