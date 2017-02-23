Валерий Казаишвили
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
29 янв. 1993 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 21:00
Аякс
1 : 0
Легия
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Аякс
1
Легия
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
Легия
0 : 0
Аякс
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 59'
Легия
0
Аякс
0
минуты: 1' - 59'