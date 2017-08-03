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Лента
Матч-центр
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Марко ван Гинкел
№28
Полузащитник
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Команда
Челси
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2012/2013
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
21:45
Осиек
1 : 0
ПСВ
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Осиек
1
ПСВ
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:00
ПСВ
0 : 1
Осиек
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
ПСВ
0
Осиек
1
минуты: 1' - 90'