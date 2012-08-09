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Матч-центр
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Фрэнк ван дер Струйк
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2012/2013
9.08.2012
9 авг. 2012
чт
21:00
Витесс
0 : 2
Анжи
9.08.2012
9 авг. 2012
чт
21:00
был в запасе
Витесс
0
Анжи
2
был в запасе
2.08.2012
2 авг. 2012
чт
18:00
Анжи
2 : 0
Витесс
59'
59'
59'
2.08.2012
2 авг. 2012
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
Витесс
0
минуты: 1' - 90'