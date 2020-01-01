Александр Бюттнер
№28
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 февр. 1989 (31) год
Рост
174
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Витесс
4
0
0
1
0