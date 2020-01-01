Томаш Калас
№22
Защитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Чехия
Дата рождения
15 мая 1993 (27) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бристоль Сити
1
0
0
0
0