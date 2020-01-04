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Лента
Матч-центр
Моя команда
Томаш Калас
№22
Защитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Чехия
Дата рождения
15 мая 1993 (27) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
отбор че-2020
отборочные матчи к че-2016
германия. бундеслига
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
минуты: 1' - 90'
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
минуты: 1' - 90'