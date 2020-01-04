Томаш Калас
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Чехия
Дата рождения
15 мая 1993 (27) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
минуты: 1' - 90'