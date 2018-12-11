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Лента
Матч-центр
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Элой Рум
№13
Вратарь
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Команда
ПСВ
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
6 февр. 1989 (31) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
11.12.2018
11 дек. 2018
вт
23:00
Интер
1 : 1
ПСВ
11.12.2018
11 дек. 2018
вт
23:00
был в запасе
Интер
1
ПСВ
1
был в запасе
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
23:00
ПСВ
1 : 2
Барселона
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
23:00
был в запасе
ПСВ
1
Барселона
2
был в запасе
6.11.2018
6 нояб. 2018
вт
23:00
Тоттенхэм
2 : 1
ПСВ
6.11.2018
6 нояб. 2018
вт
23:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
ПСВ
1
был в запасе
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
19:55
ПСВ
2 : 2
Тоттенхэм
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
19:55
был в запасе
ПСВ
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
3.10.2018
3 окт. 2018
ср
22:00
ПСВ
1 : 2
Интер
3.10.2018
3 окт. 2018
ср
22:00
был в запасе
ПСВ
1
Интер
2
был в запасе
18.09.2018
18 сент. 2018
вт
19:55
Барселона
4 : 0
ПСВ
18.09.2018
18 сент. 2018
вт
19:55
был в запасе
Барселона
4
ПСВ
0
был в запасе