Элой Рум
№13
Вратарь
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Команда
ПСВ
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
6 февр. 1989 (31) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2018 11 дек. 2018 вт 23:00
Интер
1 : 1
ПСВ
11.12.2018 11 дек. 2018 вт 23:00
был в запасе
Интер
1
ПСВ
1
был в запасе
28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 23:00
ПСВ
1 : 2
Барселона
28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 23:00
был в запасе
ПСВ
1
Барселона
2
был в запасе
6.11.2018 6 нояб. 2018 вт 23:00
Тоттенхэм
2 : 1
ПСВ
6.11.2018 6 нояб. 2018 вт 23:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
ПСВ
1
был в запасе
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 19:55
ПСВ
2 : 2
Тоттенхэм
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 19:55
был в запасе
ПСВ
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
3.10.2018 3 окт. 2018 ср 22:00
ПСВ
1 : 2
Интер
3.10.2018 3 окт. 2018 ср 22:00
был в запасе
ПСВ
1
Интер
2
был в запасе
18.09.2018 18 сент. 2018 вт 19:55
Барселона
4 : 0
ПСВ
18.09.2018 18 сент. 2018 вт 19:55
был в запасе
Барселона
4
ПСВ
0
был в запасе