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Ахмед Хегази
№26
Защитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Египет
Дата рождения
25 янв. 1991 (29) лет
Рост
193
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 1
Вест Бромвич
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Чарльтон
0 : 1
Вест Бромвич
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Чарльтон
0
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'