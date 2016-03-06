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Хуан Кинтеро
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
6.03.2016
6 марта 2016
вс
19:00
Ренн
4 : 1
Нант
6.03.2016
6 марта 2016
вс
19:00
был в запасе
Ренн
4
Нант
1
был в запасе
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
16:00
Лилль
1 : 1
Ренн
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Лилль
1
Ренн
1
был в запасе
4.02.2016
4 февр. 2016
чт
23:00
Ренн
0 : 1
Сент-Этьен
4.02.2016
4 февр. 2016
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
19:00
Бордо
4 : 0
Ренн
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 71'
Бордо
4
Ренн
0
минуты: 1' - 71'
22.01.2016
22 янв. 2016
пт
22:30
Ренн
1 : 0
Газелек
22.01.2016
22 янв. 2016
пт
22:30
минуты: 1' - 71'
Ренн
1
Газелек
0
минуты: 1' - 71'
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
Ренн
2 : 2
Лорьян
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 75'
Ренн
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 75'
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Генгам
0 : 2
Ренн
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
0
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
11.12.2015
11 дек. 2015
пт
22:30
Ренн
1 : 1
Кан
62'
62'
62'
11.12.2015
11 дек. 2015
пт
22:30
62'
минуты: 1' - 84'
Ренн
1
Кан
1
минуты: 1' - 84'
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Ренн
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
23:00
минуты: 1' - 84'
Сент-Этьен
1
Ренн
1
минуты: 1' - 84'
3.12.2015
3 дек. 2015
чт
23:00
Ренн
0 : 1
Марсель
3.12.2015
3 дек. 2015
чт
23:00
минуты: 57' - 90'
Ренн
0
Марсель
1
минуты: 57' - 90'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 46' - 90'
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 46' - 90'
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
19:00
Ренн
2 : 2
Бордо
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Ренн
2
Бордо
2
был в запасе
6.11.2015
6 нояб. 2015
пт
22:30
Анжер
0 : 2
Ренн
6.11.2015
6 нояб. 2015
пт
22:30
был в запасе
Анжер
0
Ренн
2
был в запасе
30.10.2015
30 окт. 2015
пт
22:30
Ренн
0 : 1
ПСЖ
30.10.2015
30 окт. 2015
пт
22:30
минуты: 1' - 66'
Ренн
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 66'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
18:00
Лорьян
1 : 1
Ренн
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
22:00
Ренн
1 : 4
Ницца
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
22:00
минуты: 72' - 90'
Ренн
1
Ницца
4
минуты: 72' - 90'