Хуан Кинтеро
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.03.2016 6 марта 2016 вс 19:00
Ренн
4 : 1
Нант
6.03.2016 6 марта 2016 вс 19:00
был в запасе
Ренн
4
Нант
1
был в запасе
7.02.2016 7 февр. 2016 вс 16:00
Лилль
1 : 1
Ренн
7.02.2016 7 февр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Лилль
1
Ренн
1
был в запасе
4.02.2016 4 февр. 2016 чт 23:00
Ренн
0 : 1
Сент-Этьен
4.02.2016 4 февр. 2016 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 19:00
Бордо
4 : 0
Ренн
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 71'
Бордо
4
Ренн
0
минуты: 1' - 71'
22.01.2016 22 янв. 2016 пт 22:30
Ренн
1 : 0
Газелек
22.01.2016 22 янв. 2016 пт 22:30
минуты: 1' - 71'
Ренн
1
Газелек
0
минуты: 1' - 71'
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 22:00
Ренн
2 : 2
Лорьян
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 75'
Ренн
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 75'
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Генгам
0 : 2
Ренн
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
0
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
11.12.2015 11 дек. 2015 пт 22:30
Ренн
1 : 1
Кан
62'
62'
62'
11.12.2015 11 дек. 2015 пт 22:30
62'
минуты: 1' - 84'
Ренн
1
Кан
1
минуты: 1' - 84'
6.12.2015 6 дек. 2015 вс 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Ренн
6.12.2015 6 дек. 2015 вс 23:00
минуты: 1' - 84'
Сент-Этьен
1
Ренн
1
минуты: 1' - 84'
3.12.2015 3 дек. 2015 чт 23:00
Ренн
0 : 1
Марсель
3.12.2015 3 дек. 2015 чт 23:00
минуты: 57' - 90'
Ренн
0
Марсель
1
минуты: 57' - 90'
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 46' - 90'
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 46' - 90'
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 19:00
Ренн
2 : 2
Бордо
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 19:00
был в запасе
Ренн
2
Бордо
2
был в запасе
6.11.2015 6 нояб. 2015 пт 22:30
Анжер
0 : 2
Ренн
6.11.2015 6 нояб. 2015 пт 22:30
был в запасе
Анжер
0
Ренн
2
был в запасе
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
Ренн
0 : 1
ПСЖ
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
минуты: 1' - 66'
Ренн
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 66'
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 18:00
Лорьян
1 : 1
Ренн
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 22:00
Ренн
1 : 4
Ницца
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 22:00
минуты: 72' - 90'
Ренн
1
Ницца
4
минуты: 72' - 90'