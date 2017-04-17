Василий Плетин
№19
Полузащитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Зенит-2
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 11:00
минуты: 84' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Зенит-2
0
минуты: 84' - 90'
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 20:00
Балтика
0 : 0
СКА-Хабаровск
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 20:00
минуты: 89' - 90'
Балтика
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 89' - 90'
1.04.2017 1 апр. 2017 сб 13:00
Енисей
3 : 1
СКА-Хабаровск
1.04.2017 1 апр. 2017 сб 13:00
минуты: 87' - 90'
Енисей
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 87' - 90'
26.03.2017 26 марта 2017 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
26.03.2017 26 марта 2017 вс 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
был в запасе