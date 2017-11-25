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Евгений Ушаков
№37
Полузащитник
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
Факел
1 : 2
Тамбов
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
был в запасе
Факел
1
Тамбов
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
Оренбург
5 : 0
Факел
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 52'
Оренбург
5
Факел
0
минуты: 1' - 52'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
0
Сибирь
1
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
Тюмень
0 : 0
Факел
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
был в запасе
Тюмень
0
Факел
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
Факел
0 : 0
Сочи
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
был в запасе
Факел
0
Сочи
0
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Факел
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
15:00
был в запасе
Шинник
0
Факел
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Факел
0 : 1
Химки
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Факел
0
Химки
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
Томь
1 : 0
Факел
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 46'
Томь
1
Факел
0
минуты: 1' - 46'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
18:00
Факел
1 : 0
Крылья Советов
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Факел
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
11:00
Луч
0 : 0
Факел
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
11:00
был в запасе
Луч
0
Факел
0
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
18:00
Зенит-2
4 : 1
Факел
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 59' - 90'
Зенит-2
4
Факел
1
минуты: 59' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Факел
1 : 3
Енисей
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
1
Енисей
3
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
Балтика
0 : 1
Факел
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Факел
1
минуты: 1' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Факел
0 : 3
Спартак-2
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 71' - 90'
Факел
0
Спартак-2
3
минуты: 71' - 90'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 0
Факел
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 72'
Сочи
2
Факел
0
минуты: 1' - 72'
15.07.2017
15 июля 2017
сб
18:00
Факел
2 : 2
Шинник
15.07.2017
15 июля 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
18:00
Волгарь
0 : 0
Факел
8.07.2017
8 июля 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Факел
0
минуты: 1' - 90'