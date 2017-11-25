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Андрей Титов
№90
Нападающий
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Авангард
0 : 0
Химки
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 65' - 90'
Авангард
0
Химки
0
минуты: 65' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
Химки
3 : 1
Томь
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
был в запасе
Химки
3
Томь
1
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
19:00
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
19:00
минуты: 46' - 90'
Химки
0
Нижний Новгород
2
минуты: 46' - 90'
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
Химки
2 : 1
Кубань
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
минуты: 90' - 90'
Химки
2
Кубань
1
минуты: 90' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
был в запасе
Химки
1
Зенит-2
1
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
Енисей
4 : 1
Химки
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
минуты: 76' - 90'
Енисей
4
Химки
1
минуты: 76' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:00
Химки
1 : 0
Балтика
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:00
минуты: 90' - 90'
Химки
1
Балтика
0
минуты: 90' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Спартак-2
0 : 1
Химки
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
минуты: 76' - 90'
Спартак-2
0
Химки
1
минуты: 76' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
Химки
1 : 1
Тамбов
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 46'
Химки
1
Тамбов
1
минуты: 1' - 46'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Оренбург
5 : 2
Химки
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Оренбург
5
Химки
2
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Химки
0 : 1
Сочи
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 46'
Химки
0
Сочи
1
минуты: 1' - 46'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
19:00
Химки
0 : 1
Волгарь
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Химки
0
Волгарь
1
минуты: 77' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:00
Химки
1 : 1
Авангард
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:00
был в запасе
Химки
1
Авангард
1
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
15:00
Томь
2 : 1
Химки
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 63' - 90'
Томь
2
Химки
1
минуты: 63' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Химки
0 : 2
Крылья Советов
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
был в запасе
Химки
0
Крылья Советов
2
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Химки
2 : 0
Луч
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
был в запасе
Химки
2
Луч
0
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
19:00
Кубань
0 : 1
Химки
15.07.2017
15 июля 2017
сб
19:00
был в запасе
Кубань
0
Химки
1
был в запасе
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
Химки
3 : 0
Ротор
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
был в запасе
Химки
3
Ротор
0
был в запасе