Андрей Титов
№90
Нападающий
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
Авангард
0 : 0
Химки
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 14:00
минуты: 65' - 90'
Авангард
0
Химки
0
минуты: 65' - 90'
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:30
Химки
3 : 1
Томь
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:30
был в запасе
Химки
3
Томь
1
был в запасе
8.11.2017 8 нояб. 2017 ср 19:00
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
8.11.2017 8 нояб. 2017 ср 19:00
минуты: 46' - 90'
Химки
0
Нижний Новгород
2
минуты: 46' - 90'
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 15:00
Химки
2 : 1
Кубань
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 15:00
минуты: 90' - 90'
Химки
2
Кубань
1
минуты: 90' - 90'
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
был в запасе
Химки
1
Зенит-2
1
был в запасе
7.10.2017 7 окт. 2017 сб 13:00
Енисей
4 : 1
Химки
7.10.2017 7 окт. 2017 сб 13:00
минуты: 76' - 90'
Енисей
4
Химки
1
минуты: 76' - 90'
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
Химки
1 : 0
Балтика
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
минуты: 90' - 90'
Химки
1
Балтика
0
минуты: 90' - 90'
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Спартак-2
0 : 1
Химки
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
минуты: 76' - 90'
Спартак-2
0
Химки
1
минуты: 76' - 90'
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
Химки
1 : 1
Тамбов
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 46'
Химки
1
Тамбов
1
минуты: 1' - 46'
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
Оренбург
5 : 2
Химки
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
был в запасе
Оренбург
5
Химки
2
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:00
Химки
0 : 1
Сочи
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:00
минуты: 1' - 46'
Химки
0
Сочи
1
минуты: 1' - 46'
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 19:00
Химки
0 : 1
Волгарь
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 19:00
минуты: 77' - 90'
Химки
0
Волгарь
1
минуты: 77' - 90'
9.08.2017 9 авг. 2017 ср 19:00
Химки
1 : 1
Авангард
9.08.2017 9 авг. 2017 ср 19:00
был в запасе
Химки
1
Авангард
1
был в запасе
5.08.2017 5 авг. 2017 сб 15:00
Томь
2 : 1
Химки
5.08.2017 5 авг. 2017 сб 15:00
минуты: 63' - 90'
Томь
2
Химки
1
минуты: 63' - 90'
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
Химки
0 : 2
Крылья Советов
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
был в запасе
Химки
0
Крылья Советов
2
был в запасе
22.07.2017 22 июля 2017 сб 16:00
Химки
2 : 0
Луч
22.07.2017 22 июля 2017 сб 16:00
был в запасе
Химки
2
Луч
0
был в запасе
15.07.2017 15 июля 2017 сб 19:00
Кубань
0 : 1
Химки
15.07.2017 15 июля 2017 сб 19:00
был в запасе
Кубань
0
Химки
1
был в запасе
8.07.2017 8 июля 2017 сб 16:00
Химки
3 : 0
Ротор
8.07.2017 8 июля 2017 сб 16:00
был в запасе
Химки
3
Ротор
0
был в запасе