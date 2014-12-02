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Матч-центр
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Александр Лейкин
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2.12.2014
2 дек. 2014
вт
19:00
Арсенал
0 : 1
Уфа
2.12.2014
2 дек. 2014
вт
19:00
был в запасе
Арсенал
0
Уфа
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
13:30
Арсенал
1 : 2
Урал
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
13:30
был в запасе
Арсенал
1
Урал
2
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
16:00
Арсенал
4 : 0
Амкар
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
16:00
был в запасе
Арсенал
4
Амкар
0
был в запасе