Александр Лейкин
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
2.12.2014 2 дек. 2014 вт 19:00
Арсенал
0 : 1
Уфа
2.12.2014 2 дек. 2014 вт 19:00
был в запасе
Арсенал
0
Уфа
1
был в запасе
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 13:30
Арсенал
1 : 2
Урал
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 13:30
был в запасе
Арсенал
1
Урал
2
был в запасе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 16:00
Арсенал
4 : 0
Амкар
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 16:00
был в запасе
Арсенал
4
Амкар
0
был в запасе