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Станислав Захарченко
№94
Полузащитник
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
10.05.2017
10 мая 2017
ср
17:00
Мордовия
3 : 0
Волгарь
10.05.2017
10 мая 2017
ср
17:00
минуты: 83' - 90'
Мордовия
3
Волгарь
0
минуты: 83' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
Кубань
2 : 0
Мордовия
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
минуты: 71' - 90'
Кубань
2
Мордовия
0
минуты: 71' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Нефтехимик
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 72'
Мордовия
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 72'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Химки
4
Мордовия
3
был в запасе
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 70'
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 70'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
Мордовия
1 : 4
Спартак-2
89'
89'
89'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 53' - 90'
Мордовия
1
Спартак-2
4
минуты: 53' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
Мордовия
2 : 2
Зенит-2
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
был в запасе
Мордовия
2
Зенит-2
2
был в запасе
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 59' - 90'
Балтика
1
Мордовия
2
минуты: 59' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
15:30
Енисей
4 : 0
Мордовия
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
15:30
был в запасе
Енисей
4
Мордовия
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 73'
Шинник
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 73'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
минуты: 90' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
минуты: 90' - 90'