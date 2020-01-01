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Лента
Матч-центр
Моя команда
Яссин Бензия
№6
Нападающий
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Команда
Дижон
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 сент. 1994 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
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Дижон
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