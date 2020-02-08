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Лента
Матч-центр
Моя команда
Яссин Бензия
№6
Нападающий
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Команда
Дижон
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 сент. 1994 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 3
Нант
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Нант
3
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Ним
2
Дижон
0
был в запасе