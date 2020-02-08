Яссин Бензия
№6
Нападающий
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Команда
Дижон
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 сент. 1994 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
3 : 3
Нант
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Нант
3
минуты: 1' - 90'
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
Ним
2 : 0
Дижон
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
был в запасе
Ним
2
Дижон
0
был в запасе