Иннокентий Колесов
№61
Вратарь
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Команда
СКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 13:00
Енисей
2 : 3
Волгарь
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 13:00
был в запасе
Енисей
2
Волгарь
3
был в запасе
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 8:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
был в запасе