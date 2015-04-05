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Иннокентий Колесов
№61
Вратарь
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Команда
СКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
13:00
Енисей
2 : 3
Волгарь
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
13:00
был в запасе
Енисей
2
Волгарь
3
был в запасе
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
8:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
был в запасе