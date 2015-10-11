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Аслан Таутиев
№5
Защитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
Тюмень
0 : 2
Волгарь
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
минуты: 76' - 90'
Тюмень
0
Волгарь
2
минуты: 76' - 90'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Шинник
3 : 3
Волгарь
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
был в запасе
Шинник
3
Волгарь
3
был в запасе
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:00
Волгарь
0 : 1
Оренбург
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:00
был в запасе
Волгарь
0
Оренбург
1
был в запасе
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
Томь
1 : 1
Волгарь
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
был в запасе
Томь
1
Волгарь
1
был в запасе
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
18:30
Волгарь
1 : 0
Тосно
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
18:30
был в запасе
Волгарь
1
Тосно
0
был в запасе