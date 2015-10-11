Аслан Таутиев
№5
Защитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
Тюмень
0 : 2
Волгарь
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
минуты: 76' - 90'
Тюмень
0
Волгарь
2
минуты: 76' - 90'
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
Шинник
3 : 3
Волгарь
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
был в запасе
Шинник
3
Волгарь
3
был в запасе
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:00
Волгарь
0 : 1
Оренбург
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:00
был в запасе
Волгарь
0
Оренбург
1
был в запасе
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 16:00
Томь
1 : 1
Волгарь
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 16:00
был в запасе
Томь
1
Волгарь
1
был в запасе
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 18:30
Волгарь
1 : 0
Тосно
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 18:30
был в запасе
Волгарь
1
Тосно
0
был в запасе