Рафаэль Шпигель
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
был в запасе
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Вест Хэм
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Вест Хэм
1
был в запасе