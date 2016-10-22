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Матч-центр
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Рафаэль Шпигель
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2012/2013
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 0
Сандерленд
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Сандерленд
0
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Вест Хэм
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Вест Хэм
1
был в запасе