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Александр Перченок
№14
Полузащитник
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Команда
Сокол
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
17.05.2017
17 мая 2017
ср
14:30
Сокол
1 : 0
Химки
17.05.2017
17 мая 2017
ср
14:30
минуты: 70' - 90'
Сокол
1
Химки
0
минуты: 70' - 90'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Балтика
1 : 0
Сокол
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
минуты: 64' - 90'
Балтика
1
Сокол
0
минуты: 64' - 90'
10.05.2017
10 мая 2017
ср
18:00
Сокол
0 : 3
Динамо
10.05.2017
10 мая 2017
ср
18:00
был в запасе
Сокол
0
Динамо
3
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
1 : 0
Тюмень
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
15:00
был в запасе
Сокол
1
Тюмень
0
был в запасе
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
Сокол
1 : 2
Нефтехимик
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
минуты: 62' - 90'
Сокол
1
Нефтехимик
2
минуты: 62' - 90'
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:00
Сокол
2 : 1
Факел
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:00
был в запасе
Сокол
2
Факел
1
был в запасе
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
0 : 0
Кубань
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
15:00
минуты: 73' - 90'
Сокол
0
Кубань
0
минуты: 73' - 90'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 0
Сокол
26.03.2017
26 марта 2017
вс
13:00
минуты: 53' - 90'
Сибирь
1
Сокол
0
минуты: 53' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сокол
12.03.2017
12 марта 2017
вс
8:00
минуты: 70' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сокол
1
минуты: 70' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
15:00
Тосно
5 : 2
Сокол
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
15:00
был в запасе
Тосно
5
Сокол
2
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
Сокол
0 : 4
Спартак-2
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 58' - 90'
Сокол
0
Спартак-2
4
минуты: 58' - 90'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
Луч
0 : 3
Сокол
84'
84'
84'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
минуты: 79' - 90'
Луч
0
Сокол
3
минуты: 79' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
Сокол
0 : 0
Волгарь
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 69' - 90'
Сокол
0
Волгарь
0
минуты: 69' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:00
Динамо
1 : 1
Сокол
71'
71'
71'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:00
минуты: 64' - 90'
Динамо
1
Сокол
1
минуты: 64' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
Сокол
0 : 3
Енисей
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
минуты: 1' - 72'
Сокол
0
Енисей
3
минуты: 1' - 72'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
14:00
Тюмень
1 : 1
Сокол
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
14:00
минуты: 78' - 90'
Тюмень
1
Сокол
1
минуты: 78' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
Нефтехимик
2 : 2
Сокол
80'
88'
80'
88'
80'
88'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
80'
минуты: 67' - 90'
Нефтехимик
2
Сокол
2
минуты: 67' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
18:00
Факел
1 : 2
Сокол
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Факел
1
Сокол
2
минуты: 73' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:00
Кубань
0 : 0
Сокол
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:00
минуты: 73' - 90'
Кубань
0
Сокол
0
минуты: 73' - 90'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
0 : 0
Сокол
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 78' - 90'
Мордовия
0
Сокол
0
минуты: 78' - 90'
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