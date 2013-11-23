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Раиль Зарипов
№25
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 86' - 90'
Сочи
0
Оренбург
1
минуты: 86' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
Оренбург
1 : 2
Мордовия
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
был в запасе
Оренбург
1
Мордовия
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
16:00
Арсенал
2 : 0
Оренбург
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
16:00
был в запасе
Арсенал
2
Оренбург
0
был в запасе
19.07.2013
19 июля 2013
пт
16:00
Оренбург
0 : 0
Ротор
19.07.2013
19 июля 2013
пт
16:00
был в запасе
Оренбург
0
Ротор
0
был в запасе
7.07.2013
7 июля 2013
вс
16:00
Оренбург
1 : 0
Луч
7.07.2013
7 июля 2013
вс
16:00
был в запасе
Оренбург
1
Луч
0
был в запасе