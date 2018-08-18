Роман Парфинович
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 марта 1994 (26) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
минуты: 77' - 90'
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 77' - 90'
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 18:00
был в запасе
Факел
0
Сибирь
1
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
был в запасе
Мордовия
3
Сибирь
0
был в запасе
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 13:00
Сибирь
1 : 0
Спартак-2
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 13:00
минуты: 46' - 90'
Сибирь
1
Спартак-2
0
минуты: 46' - 90'