Никита Дроздов
№13
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 июля 1984 (35) лет
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 16:00
Армавир
0 : 1
Шинник
61'
61'
61'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 16:00
61'
минуты: 1' - 90'
Армавир
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 15:00
Шинник
2 : 3
Чайка
50'
50'
50'
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 15:00
50'
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Чайка
3
минуты: 1' - 90'
7.07.2019 7 июля 2019 вс 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Шинник
64'
64'
64'
7.07.2019 7 июля 2019 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'