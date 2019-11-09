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Никита Дроздов
№13
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 июля 1984 (35) лет
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2014/2015
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:00
Армавир
0 : 1
Шинник
61'
61'
61'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:00
61'
минуты: 1' - 90'
Армавир
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
15:00
Шинник
2 : 3
Чайка
50'
50'
50'
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
15:00
50'
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Чайка
3
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Шинник
64'
64'
64'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'