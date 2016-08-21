Эдуард Богданов
№94
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 13:00
Сибирь
1 : 1
Факел
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 13:00
был в запасе
Сибирь
1
Факел
1
был в запасе
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
Кубань
1 : 1
Сибирь
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
был в запасе
Кубань
1
Сибирь
1
был в запасе
6.08.2016 6 авг. 2016 сб 18:00
Нефтехимик
0 : 1
Сибирь
6.08.2016 6 авг. 2016 сб 18:00
минуты: 62' - 89'
Нефтехимик
0
Сибирь
1
минуты: 62' - 89'
31.07.2016 31 июля 2016 вс 15:00
Химки
1 : 1
Сибирь
31.07.2016 31 июля 2016 вс 15:00
минуты: 1' - 46'
Химки
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 46'
27.07.2016 27 июля 2016 ср 14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
19'
19'
19'
27.07.2016 27 июля 2016 ср 14:00
минуты: 1' - 65'
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 65'
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
Тамбов
3 : 2
Сибирь
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Тамбов
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 46'
16.07.2016 16 июля 2016 сб 14:00
Сибирь
0 : 1
Тосно
16.07.2016 16 июля 2016 сб 14:00
минуты: 1' - 82'
Сибирь
0
Тосно
1
минуты: 1' - 82'
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:00
Спартак-2
0 : 0
Сибирь
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:00
минуты: 1' - 70'
Спартак-2
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 70'