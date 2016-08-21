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Эдуард Богданов
№94
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Факел
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Факел
1
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Кубань
1 : 1
Сибирь
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
был в запасе
Кубань
1
Сибирь
1
был в запасе
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
18:00
Нефтехимик
0 : 1
Сибирь
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
18:00
минуты: 62' - 89'
Нефтехимик
0
Сибирь
1
минуты: 62' - 89'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
15:00
Химки
1 : 1
Сибирь
31.07.2016
31 июля 2016
вс
15:00
минуты: 1' - 46'
Химки
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 46'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
19'
19'
19'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
минуты: 1' - 65'
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 65'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
Тамбов
3 : 2
Сибирь
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Тамбов
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 46'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
14:00
Сибирь
0 : 1
Тосно
16.07.2016
16 июля 2016
сб
14:00
минуты: 1' - 82'
Сибирь
0
Тосно
1
минуты: 1' - 82'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
Спартак-2
0 : 0
Сибирь
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 70'
Спартак-2
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 70'