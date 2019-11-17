Максим Машнев
№19
Полузащитник
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 янв. 1993 (27) лет
Рост
169
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 15:00
Нижний Новгород
1 : 2
Чайка
24'
24'
24'
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 15:00
24'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
Чайка
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
Армавир
2 : 1
Чайка
64'
66'
64'
66'
64'
66'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
64'
минуты: 1' - 90'
Армавир
2
Чайка
1
минуты: 1' - 90'