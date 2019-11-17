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Матч-центр
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Максим Машнев
№19
Полузащитник
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 янв. 1993 (27) лет
Рост
169
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
15:00
Нижний Новгород
1 : 2
Чайка
24'
24'
24'
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
15:00
24'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
Чайка
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Армавир
2 : 1
Чайка
64'
66'
64'
66'
64'
66'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
64'
минуты: 1' - 90'
Армавир
2
Чайка
1
минуты: 1' - 90'