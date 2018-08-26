Ярослав Малолетков
№77
Вратарь
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 июля 1996 (23) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 17:30
Мордовия
1 : 2
Чертаново
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 17:30
был в запасе
Мордовия
1
Чертаново
2
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
был в запасе
Мордовия
3
Сибирь
0
был в запасе
29.07.2018 29 июля 2018 вс 17:00
Мордовия
1 : 2
Краснодар-2
29.07.2018 29 июля 2018 вс 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Краснодар-2
2
был в запасе
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:00
Мордовия
2 : 2
Нижний Новгород
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:00
был в запасе
Мордовия
2
Нижний Новгород
2
был в запасе