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Ярослав Малолетков
№77
Вратарь
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 июля 1996 (23) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
17:30
Мордовия
1 : 2
Чертаново
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
17:30
был в запасе
Мордовия
1
Чертаново
2
был в запасе
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:00
был в запасе
Мордовия
3
Сибирь
0
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
17:00
Мордовия
1 : 2
Краснодар-2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Краснодар-2
2
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:00
Мордовия
2 : 2
Нижний Новгород
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:00
был в запасе
Мордовия
2
Нижний Новгород
2
был в запасе