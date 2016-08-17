Василий Черов
№32
Защитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
Факел
2 : 0
Химки
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
был в запасе
Факел
2
Химки
0
был в запасе
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 17:00
Химки
4 : 1
Кубань
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 17:00
минуты: 84' - 90'
Химки
4
Кубань
1
минуты: 84' - 90'
31.07.2016 31 июля 2016 вс 15:00
Химки
1 : 1
Сибирь
31.07.2016 31 июля 2016 вс 15:00
минуты: 58' - 90'
Химки
1
Сибирь
1
минуты: 58' - 90'
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Химки
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Химки
0
был в запасе
23.07.2016 23 июля 2016 сб 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
23.07.2016 23 июля 2016 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
минуты: 1' - 90'
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Химки
0 : 0
Тамбов
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
был в запасе
Химки
0
Тамбов
0
был в запасе
11.07.2016 11 июля 2016 пн 19:00
Тосно
1 : 1
Химки
11.07.2016 11 июля 2016 пн 19:00
был в запасе
Тосно
1
Химки
1
был в запасе