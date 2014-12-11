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Матч-центр
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Александр Агеев
№76
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Эвертон
0 : 1
Краснодар
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 90' - 90'
Эвертон
0
Краснодар
1
минуты: 90' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
19:00
Краснодар
2 : 4
Вольфсбург
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
19:00
был в запасе
Краснодар
2
Вольфсбург
4
был в запасе