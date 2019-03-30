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Ишхан Гелоян
№10
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 авг. 1992 (27) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
30.03.2019
30 марта 2019
сб
15:00
Краснодар-2
1 : 1
Шинник
6'
6'
6'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
15:00
6'
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Шинник
40'
40'
40'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
14:00
40'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
Шинник
1 : 0
Балтика
31'
31'
31'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
31'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Шинник
1 : 1
Сочи
67'
67'
67'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
67'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Нижний Новгород
78'
78'
78'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:00
78'
минуты: 60' - 90'
Шинник
1
Нижний Новгород
0
минуты: 60' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Балтика
1 : 0
Шинник
17'
17'
17'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 54'
Балтика
1
Шинник
0
минуты: 1' - 54'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Зенит-2
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 63'
Шинник
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 63'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
80'
80'
80'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 81'
Шинник
0
Ротор
0
минуты: 1' - 81'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
Шинник
0 : 1
Химки
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
минуты: 1' - 64'
Шинник
0
Химки
1
минуты: 1' - 64'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
Факел
3 : 0
Шинник
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Факел
3
Шинник
0
минуты: 1' - 46'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
Шинник
1 : 1
Спартак-2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Шинник
63'
63'
63'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
63'
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
Авангард
1 : 2
Шинник
56'
67'
56'
67'
56'
67'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
56'
минуты: 1' - 77'
Авангард
1
Шинник
2
минуты: 1' - 77'