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Арби Межиев
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
Томь
5 : 1
Сочи
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Томь
5
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2015
24 мая 2015
вс
15:00
Оренбург
1 : 1
Томь
24.05.2015
24 мая 2015
вс
15:00
был в запасе
Оренбург
1
Томь
1
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
15:00
Томь
2 : 2
Волгарь
16.05.2015
16 мая 2015
сб
15:00
был в запасе
Томь
2
Волгарь
2
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
15:00
Волга
0 : 5
Томь
10.05.2015
10 мая 2015
вс
15:00
был в запасе
Волга
0
Томь
5
был в запасе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
11:30
Томь
0 : 1
Балтика
3.05.2015
3 мая 2015
вс
11:30
был в запасе
Томь
0
Балтика
1
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
14:00
Анжи
6 : 0
Томь
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
14:00
был в запасе
Анжи
6
Томь
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
11:00
Томь
4 : 0
Шинник
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
11:00
был в запасе
Томь
4
Шинник
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 1
Томь
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
12:00
был в запасе
Сибирь
1
Томь
1
был в запасе
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
11:00
Томь
1 : 0
Тюмень
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
11:00
был в запасе
Томь
1
Тюмень
0
был в запасе
29.03.2015
29 марта 2015
вс
15:00
Тосно
0 : 1
Томь
29.03.2015
29 марта 2015
вс
15:00
был в запасе
Тосно
0
Томь
1
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
14:00
Химик
2 : 0
Томь
14.03.2015
14 марта 2015
сб
14:00
был в запасе
Химик
2
Томь
0
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
11:00
Томь
1 : 0
СКА-Хабаровск
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
11:00
был в запасе
Томь
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
8:00
Луч
0 : 0
Томь
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
8:00
был в запасе
Луч
0
Томь
0
был в запасе
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
15:30
Томь
1 : 0
Крылья Советов
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
15:30
был в запасе
Томь
1
Крылья Советов
0
был в запасе
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
11:45
Енисей
0 : 3
Томь
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
11:45
был в запасе
Енисей
0
Томь
3
был в запасе
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
12:00
Томь
0 : 2
Оренбург
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
12:00
был в запасе
Томь
0
Оренбург
2
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Волгарь
1 : 3
Томь
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
был в запасе
Волгарь
1
Томь
3
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
10:00
Томь
1 : 1
Волга
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
10:00
был в запасе
Томь
1
Волга
1
был в запасе
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
11:00
Томь
1 : 0
Анжи
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
11:00
был в запасе
Томь
1
Анжи
0
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
Шинник
0 : 0
Томь
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
был в запасе
Шинник
0
Томь
0
был в запасе
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