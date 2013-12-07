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Пабло Себальос
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 2
Крылья Советов
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
12:30
был в запасе
Волга
1
Крылья Советов
2
был в запасе
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 0
Краснодар
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
15:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Краснодар
0
был в запасе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
15:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
15:00
был в запасе
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 76' - 90'
Крылья Советов
1
Динамо
2
минуты: 76' - 90'
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
15:00
Ахмат
0 : 1
Крылья Советов
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
15:00
был в запасе
Ахмат
0
Крылья Советов
1
был в запасе
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 2
Волга
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Волга
2
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
минуты: 66' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
2
минуты: 66' - 90'
5.10.2013
5 окт. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
5.10.2013
5 окт. 2013
сб
15:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Локомотив
2
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
12:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
12:30
был в запасе
Динамо
2
Крылья Советов
0
был в запасе
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
Крылья Советов
1 : 4
Зенит
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
был в запасе
Крылья Советов
1
Зенит
4
был в запасе
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1 : 1
Урал
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
15:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Урал
1
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Краснодар
1 : 1
Крылья Советов
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
был в запасе
Краснодар
1
Крылья Советов
1
был в запасе
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
17:00
Крылья Советов
0 : 0
Кубань
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
17:00
минуты: 64' - 78'
Крылья Советов
0
Кубань
0
минуты: 64' - 78'
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
16:30
Рубин
1 : 1
Крылья Советов
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
16:30
был в запасе
Рубин
1
Крылья Советов
1
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Крылья Советов
1
Томь
0
минуты: 1' - 46'
4.08.2013
4 авг. 2013
вс
15:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
4.08.2013
4 авг. 2013
вс
15:00
был в запасе
Амкар
0
Крылья Советов
0
был в запасе