Олег Роганов
№43
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 19:00
Крылья Советов
3 : 0
Кубань
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 19:00
был в запасе
Крылья Советов
3
Кубань
0
был в запасе
9.08.2015 9 авг. 2015 вс 19:00
Крылья Советов
0 : 2
Спартак
9.08.2015 9 авг. 2015 вс 19:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Спартак
2
был в запасе
1.08.2015 1 авг. 2015 сб 14:00
Амкар
1 : 0
Крылья Советов
1.08.2015 1 авг. 2015 сб 14:00
был в запасе
Амкар
1
Крылья Советов
0
был в запасе
24.07.2015 24 июля 2015 пт 19:00
Крылья Советов
0 : 2
ЦСКА
24.07.2015 24 июля 2015 пт 19:00
был в запасе
Крылья Советов
0
ЦСКА
2
был в запасе
19.07.2015 19 июля 2015 вс 21:00
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
19.07.2015 19 июля 2015 вс 21:00
был в запасе
Анжи
0
Крылья Советов
1
был в запасе