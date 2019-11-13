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Василий Алейников
№27
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 мая 1995 (25) лет
Рост
183
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
18:30
Шинник
3 : 1
Луч
45'
45'
45'
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
18:30
45'
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
Луч
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
15:00
Мордовия
1 : 1
Шинник
34'
34'
34'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
15:00
34'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:00
Чертаново
0 : 1
Шинник
41'
48'
41'
48'
41'
48'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:00
41'
минуты: 1' - 90'
Чертаново
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Шинник
12'
12'
12'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
12'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'