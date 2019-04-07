Алексей Гасилин
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 марта 1996 (24) года
Рост
183
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.04.2019 7 апр. 2019 вс 12:00
Томь
1 : 1
Тамбов
86'
86'
86'
7.04.2019 7 апр. 2019 вс 12:00
86'
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
24.03.2019 24 марта 2019 вс 11:00
Томь
1 : 0
Мордовия
77'
77'
77'
24.03.2019 24 марта 2019 вс 11:00
77'
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'