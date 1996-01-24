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Лента
Матч-центр
Моя команда
Максим Рудаков
№88
Вратарь
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 янв. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Ростов
1
Локомотив
3
был в запасе
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
был в запасе
Ростов
3
ЦСКА
2
был в запасе