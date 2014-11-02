Денис Барышников
№99
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 14:00
был в запасе
Тюмень
2
Волга
1
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
был в запасе
Балтика
1
Тюмень
1
был в запасе
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
Шинник
2 : 0
Тюмень
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
был в запасе
Шинник
2
Тюмень
0
был в запасе
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 14:00
минуты: 90' - 90'
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 90' - 90'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
был в запасе
Тосно
1
Тюмень
0
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 11:00
Тюмень
1 : 2
Томь
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 11:00
был в запасе
Тюмень
1
Томь
2
был в запасе
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 18:00
был в запасе
Сокол
2
Тюмень
1
был в запасе
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
был в запасе
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:30
был в запасе
Тюмень
0
Луч
1
был в запасе
3.08.2014 3 авг. 2014 вс 17:00
Крылья Советов
2 : 1
Тюмень
3.08.2014 3 авг. 2014 вс 17:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Тюмень
1
был в запасе
27.07.2014 27 июля 2014 вс 16:00
Тюмень
2 : 0
Енисей
27.07.2014 27 июля 2014 вс 16:00
был в запасе
Тюмень
2
Енисей
0
был в запасе
19.07.2014 19 июля 2014 сб 15:00
Сочи
0 : 1
Тюмень
19.07.2014 19 июля 2014 сб 15:00
был в запасе
Сочи
0
Тюмень
1
был в запасе
12.07.2014 12 июля 2014 сб 17:00
Тюмень
1 : 4
Оренбург
12.07.2014 12 июля 2014 сб 17:00
был в запасе
Тюмень
1
Оренбург
4
был в запасе
6.07.2014 6 июля 2014 вс 18:00
Волгарь
2 : 2
Тюмень
6.07.2014 6 июля 2014 вс 18:00
был в запасе
Волгарь
2
Тюмень
2
был в запасе