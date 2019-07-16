Денис Давыдов
№69
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 марта 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.07.2019 16 июля 2019 вт 21:30
ОФК Титоград
0 : 0
ЦСКА
16.07.2019 16 июля 2019 вт 21:30
был в запасе
ОФК Титоград
0
ЦСКА
0
был в запасе
9.07.2019 9 июля 2019 вт 20:30
ЦСКА
4 : 0
ОФК Титоград
9.07.2019 9 июля 2019 вт 20:30
был в запасе
ЦСКА
4
ОФК Титоград
0
был в запасе