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Лента
Матч-центр
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Денис Давыдов
№69
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 марта 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
лига чемпионов квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:30
ОФК Титоград
0 : 0
ЦСКА
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:30
был в запасе
ОФК Титоград
0
ЦСКА
0
был в запасе
9.07.2019
9 июля 2019
вт
20:30
ЦСКА
4 : 0
ОФК Титоград
9.07.2019
9 июля 2019
вт
20:30
был в запасе
ЦСКА
4
ОФК Титоград
0
был в запасе